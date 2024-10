Nella casa dei racconti popolari il primo convegno dedicato alla Fiaba (Di lunedì 7 ottobre 2024) San Pancrazio di Russi, designato come luogo di nascita delle fiabe popolari e il Museo della vita contadina ogni anno si impegnano, attraverso una serie di attività , a incentivare la conoscenza e conservazione della tradizione del territorio. In questo contesto si inserisce "Spazio Fiaba", il Ravennatoday.it - Nella casa dei racconti popolari il primo convegno dedicato alla Fiaba Leggi tutta la notizia su Ravennatoday.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) San Pancrazio di Russi, designato come luogo di nascita delle fiabee il Museo della vita contadina ogni anno si impegnano, attraverso una serie di attività , a incentivare la conoscenza e conservazione della tradizione del territorio. In questo contesto si inserisce "Spazio", il

"Faccia a faccia con i residenti delle case popolari" - parte il tour in camper nella provincia - Un camper in movimento nella provincia di Arezzo per incontrare i residenti delle case popolari. L’iniziativa è inserita all’interno del festival "AC20 - Il futuro dell’abitare" che sarà promosso da Arezzo Casa Spa per festeggiare il ventesimo anniversario di attività e che, tra sabato 21 e... (Arezzonotizie.it)

Un camper in tour nella provincia per incontrare i residenti delle case popolari - 00, è in programma il convegno “AC20 - Il futuro dell’abitare” alla Borsa Merci di Arezzo. 00 in piazza Baldaccio ad Anghiari e dalle 14. 00 in piazza Pertini a Foiano della Chiana e dalle 15. 00 in via Benvenuti e dalle 15. Il giro delle vallate sarà concluso giovedì 26 settembre in Valtiberina ... (Lanazione.it)

Salto nella storia di fine '700 nella città dei trulli : scene di vita quotidiana ad Alberobello tra musica e danze popolari - Il suggestivo scenario di Alberobello fa da sfondo a “Contro l’antica forma” - 17^ Rievocazione Storica tra i Trulli. Sotto la direzione artistica di Pasquale D’Attoma e Arturo Del Muscio, il Rione Aia Piccola si animerà , il 14 e 15 settembre dalle ore 17:00 alle ore 22:00, di scene di vita... (Baritoday.it)