Misericordia la festa del super-governatore

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Unaa sorpresa per Remo Paperini, oggi ottatacinquenne, da 25 annidelladi Forcoli. Una ricorrenza che non ti aspetti che qualcuno la possa festeggiare. Perché un quarto di secolo daè tanto tempo, ma quando lo hai trascorso sempre con passione e totale dedizione verso gli altri, per cui non ti è pesato farloi, ritieni di aver fatto, speri bene, il tuo dovere e ricordarlo èfluo. Questo deve aver pensato Remo Paperini, al timone da venticinque anni delladi Forcoli, entrando nella sede forcolese e trovandosi di fronte a tutti i suoi volontari e non solo. Una sorpresa che ha lasciato Paperini senza parole ma forse non ce n’era nemmeno bisogno vista la grande dimostrazione di affetto ricevuta. (Lanazione.it)