Marco Masini presenta il nuovo album | L' obiettivo è restituire l' atmosfera e il suono degli anni Novanta

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Firenze, 7 ottobre 2024 - Essere o non essere. Non è mai stato il dubbio amletico di: schietto e spiazzante, provocatorio e romantico, da fiorentino doc la polemica è il suo mestiere, e il compromesso non fa per lui; alle spalle, una carriera decennale di successi, scandita da undiciin studio, nove partecipazioni a Sanremo - di cui due vittoriose nel 1990 e nel 2004 con "Disonorata" e "L'uomo volante" - e una sequenza sconfinata di brani scolpiti nella memoria collettiva. Oggi, dopo aver festeggiato i sessant'a giro per le piazze e i teatri italiani con l'amico Giorgio Panariello, è tornato a Firenze perre alla Libreria Feltrinelli la sua dodicesima fatica, "10 Amori" (Momy Records, Concerto/BMG), prodotto da Gianluca Tozzi e Milo Fantini, e uscito lo scorso 4 ottobre in cd e vinile.