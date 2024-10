Manovra, perché non poteva andare diversamente. Il commento di Polillo (Di lunedì 7 ottobre 2024) Date le scelte compiute nel redigere il Programma strutturale di bilancio, difficilmente poteva andare diversamente. Per cui il promettere successivamente una stagione di sacrifici, con la speranza di distribuirli con giustizia ed equità, come poi è avvenuto, ne rappresenta la più logica conclusione. Una prospettiva comunque poco entusiasmante. Deng Xiaoping, l’artefice della grande svolta cinese verso la modernità, era solito dire che il socialismo non può essere amministrazione della miseria. Figuriamoci se questo può essere il programma di un Paese che è la seconda potenza industriale dell’Ue, ed ha un estremo bisogno di crescere. Cos’era successo? Probabilmente nell’impostare la Manovra, ha pesato un ottimismo eccessivo ed è mancato un pizzico di senso politico. Formiche.net - Manovra, perché non poteva andare diversamente. Il commento di Polillo Leggi tutta la notizia su Formiche.net (Di lunedì 7 ottobre 2024) Date le scelte compiute nel redigere il Programma strutturale di bilancio, difficilmente. Per cui il promettere successivamente una stagione di sacrifici, con la speranza di distribuirli con giustizia ed equità, come poi è avvenuto, ne rappresenta la più logica conclusione. Una prospettiva comunque poco entusiasmante. Deng Xiaoping, l’artefice della grande svolta cinese verso la modernità, era solito dire che il socialismo non può essere amministrazione della miseria. Figuriamoci se questo può essere il programma di un Paese che è la seconda potenza industriale dell’Ue, ed ha un estremo bisogno di crescere. Cos’era successo? Probabilmente nell’impostare la, ha pesato un ottimismo eccessivo ed è mancato un pizzico di senso politico.

Juventus - il RETROSCENA su XAVI SIMONS : oggi AVVERSARI - ma in ESTATE poteva andare DIVERSAMENTE - I bianconeri hanno successivamente optato per soluzioni differenti, abbandonando la pista del giocatore del PSG che è tornato in prestito […]. Xavi Simons, trequartista del Lipsia, poteva essere un giocatore di Thiago Motta quest’estate Interessante retroscena sulla Juventus rievocato ... (Calcionews24.com)

Ag. Contini : “Ecco dove poteva andare - mi dispiace non aver trovato squadra. Sullo Scudetto…” - Mi è stato chiesto, ma poi hanno fatto altre scelte. Ognuno è libero di poter scegliere quello che vuole”, le sue parole. . Ed ancora, un elogio importante alla rosa azzurra costruita nel corso degli ultimi mesi da Giovanni Manna, col supporto di Aurelio De Laurentiis e lo stesso Conte: “So che ... (Spazionapoli.it)

“Lascia subito la casa”. Grande Fratello - valigie pronte per il concorrente : non poteva andare peggio - Luca Calvani e Yulia Bruschi hanno invece ottenuto rispettivamente l’8 e il 7%. Leggi anche: “Ma che stro***”. L'articolo “Lascia subito la casa”. Grande Fratello, richiesta choc di Helena: due giorni in casa e pubblico furioso Grande Fratello, un concorrente potrebbe già dover lasciare ... (Caffeinamagazine.it)