Lube Sconfitta pesante l’attacco non va

(Di lunedì 7 ottobre 2024) ALLIANZ 3 CUCINECIVITANOVA 0 ALLIANZ : Porro 2, Louati 7, Schnitzer 5, Reggers 18, Kaziyski 12, Caneschi 6, Zonta 0, Catania (L), Barotto 0, Piano 0, Gardini 0, Otsuka (L). N.E. Staforini. All. Piazza CUCINECIVITANOVA: Bottolo 11, Gargiulo 9, Lagumdzija 3, Hossein Khanzadeh 3, Chinenyeze 4, Boninfante 1, Bisotto (L), Loeppky 4, Orduna 0, Balaso (L), Nikolov 0, Dirlic 6, Tenorio 0. N.E. All. Medei Arbitri: Zanussi, Lot, Venturi. Parziali: 25-20, 25-18, 25-22. Brutta battuta d’arresto per laCivitanova che incappa nella primastagionale in campionato. I biancorossi vengono sconfitti con un netto 3-0 in casa dell’Allianz Milano, incappando in una giornata totalmente da dimenticare. I locali dominano al servizio (8 ace complessivi), mettendo ko unain fase di rodaggio.