Lodi, detenuto morto in carcere per un’emorragia. “Cause naturali, esclusa la violenza” (Di lunedì 7 ottobre 2024) Lodi – Sarà l’autopsia a definire le precise Cause del decesso del trentunenne di nazionalità brasiliana avvenuto tra le mura del carcere di via Cagnola venerdì sera. Ieri però intanto è stato comunque escluso che la morte sia sopravvenuta per Cause esterne come un’aggressione. Anche dal Sindacato autonomo di Polizia penitenziaria (Sappe) è arrivata una smentita circa la possibilità che il detenuto sia morto per circostanze diverse da un’emorragia interna determinata da Cause naturali. “È assolutamente escluso che la morte del detenuto sia sopraggiunta per Cause diverse da una problematica di natura fisica”, taglia corto Donato Capece, segretario generale della sigla sindacale. (Di lunedì 7 ottobre 2024)– Sarà l’autopsia a definire le precisedel decesso del trentunenne di nazionalità brasiliana avvenuto tra le mura deldi via Cagnola venerdì sera. Ieri però intanto è stato comunque escluso che la morte sia sopravvenuta peresterne come un’aggressione. Anche dal Sindacato autonomo di Polizia penitenziaria (Sappe) è arrivata una smentita circa la possibilità che ilsiaper circostanze diverse dainterna determinata da. “È assolutamente escluso che la morte delsia sopraggiunta perdiverse da una problematica di natura fisica”, taglia corto Donato Capece, segretario generale della sigla sindacale. (Ilgiorno.it)

Ilgiorno.it - Lodi, detenuto morto in carcere per un’emorragia. “Cause naturali, esclusa la violenza”

