Lo ha sostenuto la giornalista di Haaretz ospite del festival di Internazionale a Ferrara

(Di lunedì 7 ottobre 2024), 7 ott. (askanews) – Gli ostaggi israeliani nelle mani di Hamas dopo il 7 ottobre del 2023 non sono mai stati la priorità del governo Netanyahu. Lo ha detto laisraeliana Amira Hass,al. Parlando dal Teatro Comunale ha ricordato che per liberare gli ostaggi c’è solo una via: il negoziato. Noa Argamani rapita da Hamas il 7 ottobre 2023. La donna è stata poi rilasciata nel giugno 2024. Leggi anche › Liliana Segre: «Dire che Israele commette genocidio è una bestemmia» Ricordando il 7 ottobre “Ci sono all’incirca ancora 100 ostaggi è probabile che 50 o di più siano stati uccisi o siano comunque morti, per i bombardamenti israeliani – ha detto Hass – oppure per sfinimento, dato che molti erano anziani.