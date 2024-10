Littizzetto, la letterina al tecnico per gli ascensori guasti: "Senti il peso delle persone la cui vita sociale dipende da te" (Di lunedì 7 ottobre 2024) "Volevo ancora raccontare quello che è stato un problema importante della mia estate, che ha riguardato mia mamma, ma per proprietà transitiva, avendo 91 anni, ha riguarda molti anziani". Luciana Littizzetto ieri, domenica 6 ottobre, nella prima puntata a Che tempo che fa, è voluta tornare su Leggi tutta la notizia su Torinotoday.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) "Volevo ancora raccontare quello che è stato un problema importante della mia estate, che ha riguardato mia mamma, ma per proprietà transitiva, avendo 91 anni, ha riguarda molti anziani". Lucianaieri, domenica 6 ottobre, nella prima puntata a Che tempo che fa, è voluta tornare su

Torinotoday.it - Littizzetto, la letterina al tecnico per gli ascensori guasti: "Senti il peso delle persone la cui vita sociale dipende da te"

Che tempo che fa 2024, al via nuova stagione: ospiti Fabio Fazio domenica 6 ottobre - Al via la 22esima stagione di 'Che tempo che fa' di Fabio Fazio con Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck. Ospiti della prima puntata di oggi, domenica 6 ottobre, sul Nove: Amadeus, Damiano David, C ... (informazione.it)

Luciana Littizzetto: “Educare i figli è come maneggiare la pasta frolla” - Luciana Littizzetto, nota comica e volto di "Che Tempo Che Fa", si è raccontata a La Repubblica, parlando di educazione dei figli e della sua passata esperienza come insegnante. (orizzontescuola.it)

Cosa rappresenta per lei ‘Che tempo che fa’? - La lunga esperienza in tv, il privato, la condizione femminile, il prossimo compleanno “tondo”, la politica e “Mattarella, che è sempre il nostro faro”. (repubblica.it)