"L'ha fatto ancora". Grande Fratello, frasi choc da Lorenzo: il pubblico chiede la squalifica (Di lunedì 7 ottobre 2024) Nella casa del Grande Fratello Lorenzo è indubbiamente uno dei concorrenti più discussi. Il suo rapporto con Helena sta facendo parecchio rumore, anche perché lui è stato accusato di essere troppo aggressivo nei suoi confronti. Nei giorni scorsi in tanti ne hanno chiesto la sua squalifica, ma nelle ultime ore si sono aggiunti altri dettagli sull'esperienza del gieffino. Infatti, al Grande Fratello la situazione per Lorenzo non migliorerebbe affatto. I telespettatori hanno ascoltato altre parole di lui, mentre stava dialogando con altri concorrenti. E la polemica in rete è divampata subito, dopo la pubblicazione di un filmato che ha come protagonista appunto Spolverato, finito sempre più nella bufera. Leggi anche: "È proprio una strega".

