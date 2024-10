La strage della strada: il dolore per Giacomo, le preghiere per Sofia (Di lunedì 7 ottobre 2024) Tempo di lettura: 3 minutiSarà solo l’autopsia sul corpo del giovane Giacomo Amoroso De Respinis a cercare di chiarire l’esatta dinamica dell’ennesima tragedia della strada, quella che nella notte tra sabato e domenica ha portato via alla vita un ragazzo di 24 anni. Dai primi rilievi effettuati dalle Forze dell’Ordine sul luogo dell’incidente mortale, lungo la strada di contrada Cerrete a Lioni, non sarebbero stati ricontrati segni di frenata della Fiat Punto che avrebbe perso il controllo e percorso diversi metri di traverso sino a precipitare nell’adiacente scarpata e terminare la corso contro un albero dopo un volo di nove metri. Anteprima24.it - La strage della strada: il dolore per Giacomo, le preghiere per Sofia Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Tempo di lettura: 3 minutiSarà solo l’autopsia sul corpo del giovaneAmoroso De Respinis a cercare di chiarire l’esatta dinamica dell’ennesima tragedia, quella che nella notte tra sabato e domenica ha portato via alla vita un ragazzo di 24 anni. Dai primi rilievi effettuati dalle Forze dell’Ordine sul luogo dell’incidente mortale, lungo ladi contrada Cerrete a Lioni, non sarebbero stati ricontrati segni di frenataFiat Punto che avrebbe perso il controllo e percorso diversi metri di traverso sino a precipitare nell’adiacente scarpata e terminare la corso contro un albero dopo un volo di nove metri.

