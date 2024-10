La Regina Camilla come “la matrigna cattiva”, il nuovo documentario che imbarazza il Palazzo (Di lunedì 7 ottobre 2024) Camilla descritta come “la matrigna cattiva”, il nuovo documentario che imbarazza il Palazzo e che mette a rischio il rapporto con i Duchi. Non c’è pace per la Royal Family, secondo infatti recenti indiscrezioni starebbe per arrivare un programma di Channel 4 che prenderebbe di mira la Regina consorte, Camilla. È stata accusata di essere la causa della fine del matrimonio tra Carlo e la compianta Lady Diana. La Regina Camilla come “la matrigna cattiva”(Fonte @Ansa) velvetmag.itSono anni ormai che Camilla viene considerata una donna senza scrupoli, che avrebbe intenzionalmente allontanato il Re dalla sua ex Diana. Negli ultimi tempi, inaspettatamente, dopo anni di maldicenze, i consensi nei suoi confronti sono aumentati, specie quando ha dimostrato di amare follemente Carlo, restandogli vicina durante il suo percorso di cure. Velvetmag.it - La Regina Camilla come “la matrigna cattiva”, il nuovo documentario che imbarazza il Palazzo Leggi tutta la notizia su Velvetmag.it (Di lunedì 7 ottobre 2024)descritta“la”, ilcheile che mette a rischio il rapporto con i Duchi. Non c’è pace per la Royal Family, secondo infatti recenti indiscrezioni starebbe per arrivare un programma di Channel 4 che prenderebbe di mira laconsorte,. È stata accusata di essere la causa della fine del matrimonio tra Carlo e la compianta Lady Diana. La“la”(Fonte @Ansa) velvetmag.itSono anni ormai cheviene considerata una donna senza scrupoli, che avrebbe intenzionalmente allontanato il Re dalla sua ex Diana. Negli ultimi tempi, inaspettatamente, dopo anni di maldicenze, i consensi nei suoi confronti sono aumentati, specie quando ha dimostrato di amare follemente Carlo, restandogli vicina durante il suo percorso di cure.

