La pressione continua a salire su Ten Hag dopo il triste pareggio (Di lunedì 7 ottobre 2024) 2024-10-06 17:41:51 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sull’ottimo sito 101greatgoals: Il futuro di Erik ten Hag come allenatore del Manchester United rimane incerto dopo il pareggio a reti inviolate contro l’Aston Villa in Premier League. Lo United è ora senza vittorie in cinque partite in tutte le competizioni e senza gol in tre partite di campionato, mentre la pressione continua a salire sul Ten Hag dopo una gara in gran parte grigia a Villa Park. Il risultato lascia lo United al 14° posto e segna il peggior inizio di sempre in una stagione di Premier League, mentre il Villa, imbattuto nelle ultime otto partite, rimane al quinto posto. (Di lunedì 7 ottobre 2024) 2024-10-06 17:41:51 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sull’ottimo sito 101greatgoals: Il futuro di Erik ten Hag come allenatore del Manchester United rimane incertoila reti inviolate contro l’Aston Villa in Premier League. Lo United è ora senza vittorie in cinque partite in tutte le competizioni e senza gol in tre partite di campionato, mentre lasul Ten Haguna gara in gran parte grigia a Villa Park. Il risultato lascia lo United al 14° posto e segna il peggior inizio di sempre in una stagione di Premier League, mentre il Villa, imbattuto nelle ultime otto partite, rimane al quinto posto. (Justcalcio.com)

JUVENTUS – Motta parla a DAZN e in conferenza stampa dopo il pareggio contro il Cagliari - Se ha tentato di simulare, è giusto che riceva il giallo. Sono arrivati il gol e l’espulsione, e la partita non è andata come avremmo desiderato. Questo serve anche a Conceicao per migliorare. Deve essere applicato costantemente, non occasionalmente”. Ora bisogna seguire sempre questa linea, ... (Terzotemponapoli.com)

JUVENTUS – Motta parla a DAZN e in conferenza stampa dopo il pareggio contro il Cagliari - ” Motta sul goal fallito da Vlahovic “Il gol fallito da Vlahovic? Succede e succederà, ma ci sono tante altre cose che vanno fatte meglio per continuare a crescere”. Lui è entrato bene in partita, ma avremmo dovuto chiudere il match e non ci siamo riusciti. Nel futuro vedremo cose positive”. ... (Terzotemponapoli.com)

Thiago Motta bacchetta la Juve dopo il pareggio col Cagliari: “Abbiamo fatto tutto noi” - Thiago Motta se la prende con i suoi calciatori dopo il pareggio casalingo con il Cagliari: nel mirino dell'allenatore della Juventus l'atteggiamento dei suoi giocatori dopo aver trovato il gol del vantaggio.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Spartiacque Roma, data fissata dopo il pareggio di Monza - Monza-Roma, nuovo annuncio dopo la gara contraddistinta dalle grandi discussioni per il mancato rigore su Baldanzi.(asromalive.it)

Juventus-Cagliari, un pareggio combattuto - La partita tra Juventus e Cagliari, valida per la settima giornata di Serie A 2024-25, si è conclusa con un pareggio 1-1 all'Allianz Stadium di Torino. La Juventus, dopo aver segnato il primo gol al 1 ...(informazione.it)

Bologna, pareggio a reti bianche col Parma. Nel finale è provvidenziale Ravaglia - Emozioni al Dall’Ara, stadio pieno per il derby d’Emilia: gli ospiti restano in 10 al 53’ per l’espulsione di Coulibaly, i rossoblù non sfruttano la superiorità numerica e perdono un’occasione di conq ...(ilrestodelcarlino.it)