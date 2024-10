La crisi delle botteghe: in Lombardia chiudono due negozi al giorno. E in 45 paesi non c’è nemmeno una vetrina (Di lunedì 7 ottobre 2024) Milano – Amarcord della bottega sotto casa, dove si poteva acquistare pane fresco e latte e nel frattempo scambiare qualche chiacchiera con chi era dietro la cassa o con gli altri acquirenti, che spesso erano anche vicini di casa. Non è una novità che la spesa online e il fiorire di centri commerciali e strutture di vendita medie e grandi (dove c’è più offerta e i prezzi sono quindi più convenienti) abbiano “sfrattato” i negozi di vicinato, schiacciati da una concorrenza difficile da sostenere. Un fenomeno noto e quasi “tollerato" ormai da anni, salvo poi accorgersi, oggi, che se non ci sono almeno i negozi dove acquistare beni di prima necessità, poi i paesi si spopolano, i quartieri diventano più insicuri e, come in un circolo vizioso, nessuno poi torna ad investire aprendo nuovi punti vendita di quartiere. (Di lunedì 7 ottobre 2024) Milano – Amarcord della bottega sotto casa, dove si poteva acquistare pane fresco e latte e nel frattempo scambiare qualche chiacchiera con chi era dietro la cassa o con gli altri acquirenti, che spesso erano anche vicini di casa. Non è una novità che la spesa online e il fiorire di centri commerciali e strutture di vendita medie e grandi (dove c’è più offerta e i prezzi sono quindi più convenienti) abbiano “sfrattato” idi vicinato, schiacciati da una concorrenza difficile da sostenere. Un fenomeno noto e quasi “tollerato" ormai da anni, salvo poi accorgersi, oggi, che se non ci sono almeno idove acquistare beni di prima necessità, poi isi spopolano, i quartieri diventano più insicuri e, come in un circolo vizioso, nessuno poi torna ad investire aprendo nuovi punti vendita di quartiere. (Ilgiorno.it)

