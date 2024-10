Velvetmag.it - Il ritorno dell’ora solare: quando cambiano le lancette

(Di lunedì 7 ottobre 2024) L’orasta per fare il suo, come ogni anno, nella notte tra sabato 26 e domenica 27 ottobre 2024. Ledell’orologio dovranno essere spostate indietro di un’ora, regalando un’ora in più di sonno, ma anche segnando il passaggio a giornate più corte, con meno ore di lucenel pomeriggio. Il cambio orario da ora legale a oraè una pratica consolidata in molti paesi europei, compresa l’Italia, ed è nato con l’obiettivo di ottimizzare il consumo di energia, sfruttando al meglio le ore di luce naturale. Tuttavia, negli ultimi anni, questo sistema è stato messo in discussione e alcuni paesi hanno abbandonato del tutto il cambio di ora, mentre l’Unione Europea ha proposto di lasciare ai singoli stati la decisione di mantenere o abolire l’ora legale.