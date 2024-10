Il mercato immobiliare della Toscana mostra segnali di raffreddamento nel terzo trimestre del 2024

Leggi tutta la notizia su Lanazione.it

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Arezzo, 7 ottobre– Ildineldel. I prezzi di vendita, infatti, calano dell’1,9% (-0,2% su base annua), mentre i canoni di affitto si contraggono in maniera più lieve, dello 0,6%, dopo essere però saliti quasi del 10% negli ultimi 12 mesi. È questa la fotografia scattata dall’Osservatorio trimestrale sulresidenziale toscano ad opera di.it Insights, la proptech company del gruppo di.it, il portaleleader in Italia, specializzata in analisi die data intelligence. Per comprare casa in regione servono, attualmente, 2.503 euro/mq di media, mentre per affittarla la spesa è di 14,6 euro/mq medi.