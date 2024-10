Grande fratello, Shaila Gatta chiude con Javier Martinez: il dietrofront inaspettato (Di lunedì 7 ottobre 2024) Shaila Gatta chiude – almeno per il momento – il “triangolo” di Grande fratello, segnando un clamoroso dietrofront ai danni di Javier Martinez. Dopo aver riservato un due di picche al primo corteggiatore nella Casa, Lorenzo Spolverato, dicendosi interessata al bel Javier, la ballerina fa un “passo indietro” ai danni di Martinez. E, intanto, i fan del reality show vedono infrangersi il sogno maturato di un nuovo amore televisivo all’orizzonte. Grande fratello 2024, Javier e il confronto con Shaila Nell’attesa dell’occhio pubblico, in vista della messa in onda della nuova puntata di Grande fratello, prevista il 7 ottobre in onda sulle reti tv e streaming Mediaset, Shaila Gatta registra un clamoroso “ripensamento”. Dopo averne parlato in una confidenza con le sue amiche coinquiline nella Casa, la ballerina si spinge a rivelare la sua decisione al diretto interessato. Superguidatv.it - Grande fratello, Shaila Gatta chiude con Javier Martinez: il dietrofront inaspettato Leggi tutta la notizia su Superguidatv.it (Di lunedì 7 ottobre 2024)– almeno per il momento – il “triangolo” di, segnando un clamorosoai danni di. Dopo aver riservato un due di picche al primo corteggiatore nella Casa, Lorenzo Spolverato, dicendosi interessata al bel, la ballerina fa un “passo indietro” ai danni di. E, intanto, i fan del reality show vedono infrangersi il sogno maturato di un nuovo amore televisivo all’orizzonte.2024,e il confronto conNell’attesa dell’occhio pubblico, in vista della messa in onda della nuova puntata di, prevista il 7 ottobre in onda sulle reti tv e streaming Mediaset,registra un clamoroso “ripensamento”. Dopo averne parlato in una confidenza con le sue amiche coinquiline nella Casa, la ballerina si spinge a rivelare la sua decisione al diretto interessato.

Grande fratello - Lorenzo Spolverato non trattiene le lacrime per Shaila Gatta : la confidenza fatta in casa - it abbiamo raccolto delle informazioni importanti in merito ai compensi percepiti dai protagonisti del reality Mediaset Grande Fratello: Shaila Gatta manda in crisi Lorenzo Spolverato? Lasciandosi coprire dalle calde coperte della sua postazione in camera da letto, nella Casa ... (Anticipazionitv.it)

“Ora basta”. Grande Fratello - la rivolta dei concorrenti contro Beatrice : “Cosa fa davvero” - Fa sempre l’avvocato del diavolo. La discussione ha poi preso una piega più ironica quando Iago García ha fatto un commento epico, paragonando l’attrice alle streghe di Macbeth: “Intelligente come le streghe di Macbeth. La sua presenza e le sue opinioni stanno scatenando reazioni tra i ... (Tuttivip.it)

Sondaggi Grande Fratello - chi esce stasera 7 ottobre - Con il 36,65% dei voti, l’attore spagnolo si posiziona nettamente in testa, confermando la sua capacità di polarizzare l’attenzione sia dentro che fuori dalla Casa. Infine, Clayton Norcross chiude la classifica con solo il 12,72% dei voti. La prima eliminazione ufficiale è stata quella di Clarissa ... (Dilei.it)