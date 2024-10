.com - Giulia Mei, la rivelazione delle audizioni di X Factor 2024 presenta La vita è brutta

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Dopo essere diventata virale per l’ineditoto alledi XMeiil nuovo singolo LaDopo essere diventata virale in tutta Italia con il singolo Bandiera,to alledi Xe che conta oltre un milione tra stream totali sulle piattaforme digitali e visualizzazioni sui canali ufficiali,Meiil nuovo singolo La, disponibile dall’11 ottobre (Sound To Be / ADA).racconta La: «Così cinica da essere sentimentale, così decadente da essere ridicola. Questa canzone è allo stesso tempo un cuore e un culo, minimal e barocca, una partita di Bach e un rave party, un principe azzurro e un orsetto gommoso, una scopata e un funerale, nel dubbio tra ridere e piangere ride, di gusto, e nel dubbio tra morire e ballare balla, ubriaca».