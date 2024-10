Finisce capottata in autostrada, estratta dai vigili del fuoco (Di lunedì 7 ottobre 2024) Una donna è stata estratta dai vigili del fuoco dalla sua auto, che è finita ribaltata in autostrada. L'incidente è avvenuto intorno alle 9 di lunedì 7 ottobre 2024 sull'A10 in galleria nel tratto compreso tra i caselli di aeroporto e Pegli.Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, sono Leggi tutta la notizia su Genovatoday.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Una donna è statadaideldalla sua auto, che è finita ribaltata in. L'incidente è avvenuto intorno alle 9 di lunedì 7 ottobre 2024 sull'A10 in galleria nel tratto compreso tra i caselli di aeroporto e Pegli.Sul posto, oltre aidel, sono

Caos autostrade, auto si cappotta: lunghe code in A10 - La persona è stata prima estratta dalle lamiere dai vigili del fuoco. L'entrata consigliata per chi viaggia verso la Francia è Genova Pegli, mentre per chi deve uscire provenendo da Genova è quella di ...

Finisce capottata in autostrada, estratta dai vigili del fuoco - Ferita in modo lieve una donna di circa 40 anni, portata all'ospedale di Voltri. Forti ripercussioni sul traffico in direzione Ventimiglia ...

