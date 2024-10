Esonerato Rossini, lascia anche il vice Terzoni (Di lunedì 7 ottobre 2024) Il Piacenza Calcio ha comunicato di avere sollevato Stefano Rossini dalla conduzione tecnica della prima squadra. Insieme a Rossini, lascia l’incarico il vice allenatore Moreno Terzoni. Fatale il pari col Progresso. Nell'annuncio, il Piacenza ha ringraziato Rossini e Terzoni per il lavoro svolto Ilpiacenza.it - Esonerato Rossini, lascia anche il vice Terzoni Leggi tutta la notizia su Ilpiacenza.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Il Piacenza Calcio ha comunicato di avere sollevato Stefanodalla conduzione tecnica della prima squadra. Insieme al’incarico ilallenatore Moreno. Fatale il pari col Progresso. Nell'annuncio, il Piacenza ha ringraziatoper il lavoro svolto

Bruno Vespa lascia la Rai? Facciamo chiarezza sull’indignazione del giornalista - Ecco perché Bruno Vespa si è detto indignato, al punto tale da aver reagito male durante un evento targato Rai. (cinemaserietv.it)

Porta a Porta ignorata, Bruno Vespa lascia le celebrazioni indignato e punta il dito sulla Rai - "Accanto al doveroso omaggio a monumenti dell'informazione televisiva - come il Tv7 di Sergio Zavoli e il Quark di Piero Angela - sono stati ricordati giustamente tra gli altri programmi Mixer di Giov ... (spettacoli.tiscali.it)

Spostamento mercato via Rossini, il comitato 167 al fianco dei residenti della zona - Il Comitato della zona 167 esprime vicinanza e supporto oltre alla più ampia solidarietà al Comitato di Via Donizetti e Via Rossini con la massima "ammirazione" per l'incredibile capacità dell'Amminis ... (barlettaviva.it)