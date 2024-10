Empoli, inaugurata una nuova postazione di allattamento al San Giuseppe (Di lunedì 7 ottobre 2024) Empoli, 7 ottobre 2024 - Una nuova postazione di allattamento presso l’ospedale San Giuseppe è stata inaugurata sabato scorso nell’ambito della Settimana Mondiale dell’allattamento al Seno (SAM). Lo spazio è stato progettato per offrire alle mamme un ambiente accogliente e riservato dove allattare i propri bambini, in tranquillità. Prima dell’inaugurazione l’appuntamento ha preso il via presso il Consultorio della "Casa della Comunità Gino Strada" dove si è tenuto un incontro speciale aperto alle neo e future mamme e alle loro famiglie. Empoli, inaugurata una nuova postazione di allattamento al San Giuseppe Il personale ostetrico del consultorio in collaborazione con quello del reparto di Pediatria ed Ostetricia dell'ospedale San Giuseppe ha accolto le mamme e le loro famiglie. Lanazione.it - Empoli, inaugurata una nuova postazione di allattamento al San Giuseppe Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di lunedì 7 ottobre 2024), 7 ottobre 2024 - Unadipresso l’ospedale Sanè statasabato scorso nell’ambito della Settimana Mondiale dell’al Seno (SAM). Lo spazio è stato progettato per offrire alle mamme un ambiente accogliente e riservato dove allattare i propri bambini, in tranquillità. Prima dell’inaugurazione l’appuntamento ha preso il via presso il Consultorio della "Casa della Comunità Gino Strada" dove si è tenuto un incontro speciale aperto alle neo e future mamme e alle loro famiglie.unadial SanIl personale ostetrico del consultorio in collaborazione con quello del reparto di Pediatria ed Ostetricia dell'ospedale Sanha accolto le mamme e le loro famiglie.

