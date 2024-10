Nerdpool.it - Edizioni BD presenta Nights di di Wyatt Kennedy e Luigi Formisano

(Di lunedì 7 ottobre 2024) In una Florida mai vista in cui è non è strano incontrare per strada, al fianco degli umani, creature sovrannaturali come vampiri e fantasmi, il giovane Vince si ritrova a vivere con dei bizzarri coinquilini dopo la morte della madre. Sarà solo l’inizio di una serie di imprevedibili avventure tra prime cotte e drammi adolescenziali ma anche mostri, talpe parlanti e molto altro! Definita dalla testata online CBR come “una delle serie più affascinanti e originali del momento”, arriva in edizione italiana dal catalogo di Image Comics l’urban fantasycon i testi die i disegni del talento italiano. Il primo volume disarà in libreria, fumetteria e in tutti gli store online da martedì 8 ottobre.