Droni avanzati e F-16. Così l'Olanda rafforza il supporto militare all'Ucraina

Nei prossimi mesi i Paesi Bassi consegneranno all'Ucraina ventiquattro caccia F-16, un passaggio cruciale per rafforzare la difesa aerea di Kyiv contro le continue aggressioni russe. Ad annunciare la notizia è stato lo stesso ministro della Difesa olandese Ruben Brekelmans durante una visita a sorpresa in Ucraina, segnando la prima conferma ufficiale della consegna dei caccia da parte dei Paesi Bassi. "Posso annunciare per la prima volta che i primi F-16 olandesi sono stati consegnati all'Ucraina," ha dichiarato Brekelmans in un post su X, durante il suo viaggio sul suolo ucraino, durante il quale si è recato sia nella capitale Kyiv che nella città di Kharkiv, una delle aree più colpite dagli attacchi aerei russi.

