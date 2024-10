Dopo Pontida la Lega si spacca | nasce il Patto per il Nord

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Nella giornata in cui la destra europea trova casa a, ospite delladomenica 6 ottobre, arriva l’ annuncio che molti aspettavano da tempo. Domenica prossima, 13 ottobre alle 10, a Vimercate, in via Lodovica, un gruppo promotore, capitanato da Paolo Grimoldi parlamentare di lungo corso della, con a fianco anche Roberto Bernardelli, Giuseppe Leoni, Roberto Castelli, e molti altri, i cui nomi verranno svelati domenica 13, darà vita aper il. “Una nuova realtà federalista, non solo a parole, una forza concreta, dialogante che ha già ottenuto un grande risultato, federare quasi tutti le realtà politiche fuoriuscite dallae personalità cacciate dal movimento stesso – afferma Paolo Grimoldi -. Forze che hanno un comune sentire, una comune visione, l’amore è la priorità per il