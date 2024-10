“Dispiace che la gente che mi sta attaccando pesantemente su alcuni giornali, non capisce che certe scelte sono personali”: Amadeus si sfoga (Di lunedì 7 ottobre 2024) Amadeus è stato ospite a “Che Tempo Che Fa” e con Fabio Fazio ha tracciato un bilancio delle prime settimane sul Nove e con il game “Chissà chi è”: “La mia è una consapevolezza. Noi facciamo televisione, gli ascolti sono importanti. Ma io sapevo che sarebbe andata così. sono in onda da quattordici giorni, ho un contratto di quattro anni, mancano un po’ di centinaia di puntate e quando si inizia un percorso è come fare un viaggio nuovo, in una rete nuova, e quindi è giusto dare il tempo alla trasmissione di rodare, di mettersi a posto, di far sapere alle persone che sono qua”. “Le persone vanno abituate, non si abituano in due settimane, magari ce ne vogliono dieci. Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di lunedì 7 ottobre 2024)è stato ospite a “Che Tempo Che Fa” e con Fabio Fazio ha tracciato un bilancio delle prime settimane sul Nove e con il game “Chissà chi è”: “La mia è una consapevolezza. Noi facciamo televisione, gli ascoltiimportanti. Ma io sapevo che sarebbe andata così.in onda da quattordici giorni, ho un contratto di quattro anni, mancano un po’ di centinaia di puntate e quando si inizia un percorso è come fare un viaggio nuovo, in una rete nuova, e quindi è giusto dare il tempo alla trasmissione di rodare, di mettersi a posto, di far sapere alle persone chequa”. “Le persone vanno abituate, non si abituano in due settimane, magari ce ne vogliono dieci.

Amadeus sugli ascolti di Chissà chi è: “Non sono sorpreso. Mi dispiace che mi attacchino violentemente” - Ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa, Amadeus ha parlato degli ascolti registrati da Chissà chi è e del suo addio alla Rai. "Chi mi attacca violentemente non capisce che certe scelte sono personali", le parole prima di annunciare la data di partenza de La Corrida sul NOVE.Continua a leggere . (Leggi la notizia)

