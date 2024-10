Di Segni:organismi eco di antisemitismo (Di lunedì 7 ottobre 2024) 12.30 "Ciò che è successo il 7 ottobre non è un episodio isolato ma la prosecuzione di una storia in forme nuove con lo stesso significato: l'espressione di un odio cieco e insensato e che spesso ci lascia soli".Così il rabbino capo di Roma, Di Segni alla cerimonia in ricordo del 7 ottobre, alla Sinagoga. "Le organizzazioni internazionali si sono fatte casse di risonanze dei più biechi pregiudizi antisemiti",ma "non si tratta di difendere gli ebrei,che in questi giorni devono guadarsi le spalle, ma la stessa democrazia"ha aggiunto Servizitelevideo.rai.it - Di Segni:organismi eco di antisemitismo Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) 12.30 "Ciò che è successo il 7 ottobre non è un episodio isolato ma la prosecuzione di una storia in forme nuove con lo stesso significato: l'espressione di un odio cieco e insensato e che spesso ci lascia soli".Così il rabbino capo di Roma, Dialla cerimonia in ricordo del 7 ottobre, alla Sinagoga. "Le organizzazioni internazionali si sono fatte casse di risonanze dei più biechi pregiudizi antisemiti",ma "non si tratta di difendere gli ebrei,che in questi giorni devono guadarsi le spalle, ma la stessa democrazia"ha aggiunto

Liberati degli insetti forbice: 3 modi naturali e sicuri per proteggere il giardino - Eliminare gli insetti forbice dal tuo giardino può sembrare difficile, ma esistono soluzioni naturali e sicure per farlo. Scopri come sbarazzartene senza danneggiare l’ambiente e preservare la salute ... (castellinews.it)

Poggioni: «Assemblee sinodali al lavoro per una Chiesa missionaria» - L’inizio di questo Anno pastorale è segnato anche dal procedere del cammino del Sinodo delle Chiese in Italia e, per la nostra Diocesi, dal riavvio delle attività delle Assemblee sinodali decanali. (chiesadimilano.it)

DI FRANCESCO:SETTIMANA PARTICOLARE - "E' una settimana particolare e breve. Abbiamo fatto tante valutazioni rispetto alle tante cose positive viste e alle cose da migliorare. Abbiamo lavorato sugli aspetti di crescita. Affronteremo una ... (servizitelevideo.rai.it)