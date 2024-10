Formiche.net - Così il Cavour combatte la pirateria. L’addestramento con l’India

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Prosegue il viaggio di navenelle acque dell’Indo-Pacifico, nel solco della cooperazione internazionale e della protezione delle rotte commerciali globali. La tappa indiana del viaggio del Carrier strike group italiano ha visto l’ammiraglia della flotta nazionale cimentarsi in attività addestrative con la portaerei indiana Vikramaditya e la sua componente imbarcata. L’esercitazione, tra le altre cose, si è concentrata anche sul contrasto alla, fenomeno che non si è mai riusciti ad estirpare completamente dalla regione. “Anche se ci sono altre aree del mondo in cui il problema è ancora significativo, come il Golfo di Guinea e lo Stretto di Malacca.