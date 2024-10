Corteo pro Palestina a Torino – Bandiere di Israele bruciate, due agenti feriti e operatore colpito a un occhio da un uovo (Di lunedì 7 ottobre 2024) Tre Bandiere di Israele date alle fiamme, due agenti ferite e un operatore colpito a un occhio con un uovo. È la sintesi di quanto accaduto a Torino durante il Corteo pro-Palestina che ha attraversato il centro della città. Oltre un migliaio di attivisti, tra di loro antagonisti, sono arrivati in piazza Vittorio Veneto. Il Corteo era partito da piazza Castello nonostante le prescrizioni della questura del capoluogo piemontese. Alcuni petardi sono stati lanciati contro i reparti mobili della polizia schierati nelle vie adiacenti e davanti alla sede Rai, complice secondo i manifestanti “di sostenere lo Stato di Israele nel genocidio del popolo palestinese”. Due agenti di polizia nell’occasione sono rimasti feriti. In piazza Vittorio Veneto è stato acceso il falò e sono state bruciate le Bandiere e una foto del capo di stato israeliano Benjamin Netanyahu. Ilfattoquotidiano.it - Corteo pro Palestina a Torino – Bandiere di Israele bruciate, due agenti feriti e operatore colpito a un occhio da un uovo Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Tredidate alle fiamme, dueferite e una uncon un. È la sintesi di quanto accaduto adurante ilpro-che ha attraversato il centro della città. Oltre un migliaio di attivisti, tra di loro antagonisti, sono arrivati in piazza Vittorio Veneto. Ilera partito da piazza Castello nonostante le prescrizioni della questura del capoluogo piemontese. Alcuni petardi sono stati lanciati contro i reparti mobili della polizia schierati nelle vie adiacenti e davanti alla sede Rai, complice secondo i manifestanti “di sostenere lo Stato dinel genocidio del popolo palestinese”. Duedi polizia nell’occasione sono rimasti. In piazza Vittorio Veneto è stato acceso il falò e sono statelee una foto del capo di stato israeliano Benjamin Netanyahu.

Corteo pro Palestina a Torino - bruciate bandiere di Israele. Agenti feriti da petardi - Lanciate anche alcune uova contro i giornalisti, colpito a un occhio un cineoperatore di Mediaset Sì è concluso con un falò il corteo dei manifestanti pro Palestina che partito da piazza Castello ha raggiunto piazza Vittorio dove tra le fiamme sono state bruciate […]. La manifestazione è partita ... (Sbircialanotizia.it)

Corteo pro Palestina a Torino - bruciate bandiere di Israele. Agenti feriti da petardi - In piazza sono state lanciate anche alcune uova contro i giornalisti una della quali ha colpito a un occhio un cineoperatore […]. (Adnkronos) – Sì è concluso con un falò il corteo dei manifestanti pro Palestina che partito da piazza Castello ha raggiunto piazza Vittorio dove tra le fiamme sono ... (Periodicodaily.com)

Corteo pro Palestina a Torino : lancio di bombe carta e fumogeni contro le forze dell’ordine - Alcuni dei manifestanti hanno urlato "Vergogna! Vergogna!". La manifestazione in centro nonostante il 'no' della questura, in occasione del primo anniversario dell’attacco di Hamas nei confronti di Israele, avvenuto il 7 ottobre 2023, si è fermata davanti agli uffici della Rai. Continua a leggere . (Fanpage.it)