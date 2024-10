Con 300mila euro una nuova sala d’aspetto al terminal dei bus (Di lunedì 7 ottobre 2024) Niente più container o attese all’addiaccio. Il terminal dei bus di via dei Pisoni-piazzale Roma sarà dotato di una sala d’aspetto come si deve, nella palazzina che già ospita la biglietteria di Seta. Il Comune di Piacenza ha presentato un intervento di riqualificazione da 300mila euro per (Di lunedì 7 ottobre 2024) Niente più container o attese all’addiaccio. Ildei bus di via dei Pisoni-piazzale Roma sarà dotato di unacome si deve, nella palazzina che già ospita la biglietteria di Seta. Il Comune di Piacenza ha presentato un intervento di riqualificazione daper (Ilpiacenza.it)

Ilpiacenza.it - Con 300mila euro una nuova sala d’aspetto al terminal dei bus

