Chi sono i genitori di Javier Martinez del Grande Fratello: "La morte di mamma è stata molto dolorosa, soprattutto per papà"

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Idioriginari dell’Argentina, ma hanno radici italiane. Prima della nascita di, la famiglia con i suoi fratelli vivevano a Buenos Aires. Successivamente i– di cui non conosciamo la carriera – hanno deciso di trasferirsi in Italia in cerca di maggiori possibilità eper sfuggire ad alcuni conflitti familiari in Argentina. “Le famiglie di entrambi non andavano d’accordo e i miei hanno voluto cambiare aria, non volevano che nessuno si mettesse fra loro”, ha spiegatodurante una conversazione con Clarissa Burt. Il rapporto tra la madre ed il padre del ragazzo è statoforte. Il loro legame ha rappresentato per il figlio un vero e proprio esempio di unione e condivisione. Un amore che sia pronto anche a lottare contro chiunque pur di resistere: “Ho avuto questo insegnamento”, ha dichiarato l’italo-argentino.