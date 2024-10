Casa della Cultura, ex Mercato San Fiorenzo, oggi le nuove basi per la sua rinascita (Di lunedì 7 ottobre 2024) Ostia, 7 ottobre 2024 – Uno spazio fortemente voluto da tutta la cittadinanza e che ha visto la luce nel 2021 con la precedente giunta pentastellata, dopo un lungo percorso di partecipazione civica con più di 50 associazioni del territorio. Dopo i primi timidi utilizzi con qualche manifestazione Culturale, la neonata Casa della Cultura Gigi Proietti, venne messa a disposizione dell’I.C. Viale Vega per affrontare l’emergenza Covid. Il faticoso recupero della struttura da parte della corrente Amministrazione L’utilizzo della struttura vide una brusca interruzione a causa di atti vandalici che la portarono a una semi distruzione nell’aprile 2022; da allora l’attuale Amministrazione si è fatta carico del recupero affrontando gli ingenti danni, investendo ad oggi già 200.000 euro. Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Ostia, 7 ottobre 2024 – Uno spazio fortemente voluto da tutta la cittadinanza e che ha visto la luce nel 2021 con la precedente giunta pentastellata, dopo un lungo percorso di partecipazione civica con più di 50 associazioni del territorio. Dopo i primi timidi utilizzi con qualche manifestazionele, la neonataGigi Proietti, venne messa a disposizione dell’I.C. Viale Vega per affrontare l’emergenza Covid. Il faticoso recuperostruttura da partecorrente Amministrazione L’utilizzostruttura vide una brusca interruzione a causa di atti vandalici che la portarono a una semi distruzione nell’aprile 2022; da allora l’attuale Amministrazione si è fatta carico del recupero affrontando gli ingenti danni, investendo adgià 200.000 euro.

