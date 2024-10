Calcio a 5, l'Oleodinamica Forlivese a forza dodici contro il Sassuolo (Di lunedì 7 ottobre 2024) L’Oleodinamica Forlivese continua la sua marcia nel campionato di Serie C1, ottenendo una seconda vittoria consecutiva con un schiacciante 12 a 1 contro il Futsal Sassuolo. La partita è stata decisa già nel primo tempo, dove i Galletti hanno dominato, chiudendo sul 6-0. Con questo risultato Forlitoday.it - Calcio a 5, l'Oleodinamica Forlivese a forza dodici contro il Sassuolo Leggi tutta la notizia su Forlitoday.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) L’continua la sua marcia nel campionato di Serie C1, ottenendo una seconda vittoria consecutiva con un schiacciante 12 a 1il Futsal. La partita è stata decisa già nel primo tempo, dove i Galletti hanno dominato, chiudendo sul 6-0. Con questo risultato

Calcio a 5 - rimonta vincente per l'Oleodinamica Forlivese : contro il Futsal Ponte Rodoni ecco i primi tre punti - . Dopo la sconfitta all’esordio sul campo del Gatteo, questa vittoria rappresenta un’importante iniezione di fiducia per i ragazzi. . Nella gara di recupero della prima giornata del campionato di Serie C1, l’Oleodinamica Forlivese ha vinto in casa contro il Futsal Ponte Rodoni con un emozionante ... (Forlitoday.it)

Calcio a 5 - rimonta vincente per l'Oleodinamica Forlivese : contro il Futsal Ponte Rodoni ecco i primi tre punti - Dopo la sconfitta all’esordio sul campo del Gatteo, questa vittoria rappresenta un’importante iniezione di fiducia per i ragazzi. . . . Nella gara di recupero della prima giornata del campionato di Serie C1, l’Oleodinamica Forlivese ha vinto in casa contro il Futsal Ponte Rodoni con un ... (Today.it)

Vendemmia nel Forlivese - la ripresa dopo l'alluvione : "Corsa contro il tempo per raccogliere gli ultimi grappoli" - Non appena le condizioni dei vigneti lo hanno permesso la vendemmia è ripartita nel Forlivese. L’alluvione della settimana scorsa ha, ancora una volta, avuto un impatto pesante sull’agricoltura del territorio e, tra le altre cose, ha stoppato la raccolta dei grappoli. Inoltre sta determinando... (Forlitoday.it)