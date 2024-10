Bonus sicurezza in condominio: come funziona e quali sono gli interventi finanziati (Di lunedì 7 ottobre 2024) La misura permette ai condomini di ottenere agevolazioni fiscali del 50% per interventi volti a migliorare la sicurezza degli edifici, ma è necessario rispettare alcuni requisiti tecnici e procedurali (Di lunedì 7 ottobre 2024) La misura permette ai condomini di ottenere agevolazioni fiscali del 50% pervolti a migliorare ladegli edifici, ma è necessario rispettare alcuni requisiti tecnici e procedurali (Ilgiornale.it)

Ilgiornale.it - Bonus sicurezza in condominio: come funziona e quali sono gli interventi finanziati

Sanitari aggrediti con una spranga in ospedale, Bordon: “Interventi per migliorare la sicurezza” - Il questore Antonio SBordone ha spiegato di esser voluto andare al Maggiore per rendersi conto degli spazi in cui avvengono questi episodi, oltre che per parlare con il personale del pronto soccorso. Un miglioramento che probabilmente passa anche da qualche accorgimento tecnico e strutturale su ... (Ilrestodelcarlino.it)

Bonus sicurezza in condominio: come funziona e quali sono gli interventi finanziati - La misura permette ai condomini di ottenere agevolazioni fiscali del 50% per interventi volti a migliorare la sicurezza degli edifici, ma è necessario rispettare alcuni requisiti tecnici e procedurali. (Ilgiornale.it)

Sicurezza idrogeologica. Via libera agli interventi sulla via per Montigiano - A questo scopo, è prevista la realizzazione di opere a gravità contenitive delle terre che permettano di ricreare artificialmente piccoli gradoni o lunettature disposte sul versante tramite palizzate, e realizzando palificate doppie laddove gli spessori di suolo e detrito siano maggiori. ... (Lanazione.it)

Corso Francia, rissa all'alba da McDonald's: addetti alla sicurezza aggrediti da clienti ubriachi. Caccia a 4 stranieri - Un vigilante colpito con un pugno al volto, gli altri spintonati. Gli aggressori ripresi dalle telecamere di sicurezza. All'Ardeatino picchiato anche un addetto alla vigilanza di un supermercato Carre ...(msn.com)

Barca alla deriva per il maltempo: intervento per la messa in sicurezza - Un’imbarcazione a vela in difficoltà e arenata nello specchio d’acqua tra l’area portuale e i lidi cittadini a Otranto nella giornata di venerdì: natante recuperato ...(lecceprima.it)

Degrado nell’area ex Kartos. Ripulitura e messa in sicurezza - Dopo interventi di pulizia e sicurezza, l'immobile resta invenduto nonostante ribassi di prezzo. L’associazione Controllo del Vicinato spinge l’attenzione sull’area ex Kartos. "Abbandono, degrado e ...(lanazione.it)