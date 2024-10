Ascolti tv la nuova stagione di Che tempo che fa debutta con il 928 per cento di share

Ascolti tv, la nuova stagione di Che tempo che fa debutta con il 9,28 per cento di share (Di lunedì 7 ottobre 2024) Buon debutto per la nuova stagione di Che tempo che fa sul Nove, che nella prima puntata di domenica 6 ottobre 2024 ha totalizzato il 9,28 per cento di share e quasi 1,8 milioni di telespettatori. Il programma è stato il terzo più visto della serata dopo cento – Un secolo di servizio pubblico, l’evento condotto da Carlo Conti su Rai 1 per celebrare un secolo di radio e 70 anni di tv (19,17 per cento di share e 3 milioni di spettatori) e la serie La rosa della vendetta su Canale 5 (13,92 per cento di share e 2,3 milioni di spettatori). Un respiro di sollievo per Discovery, alle prese con i bassi Ascolti del nuovo programma di Amadeus, Chissà chi è, che nell’ultima settimana non è arrivato nemmeno al 3 per cento – mentre Stefano De Martino, suo erede ad Affari tuoi, è volato oltre il 25. Lettera43.it - Ascolti tv, la nuova stagione di Che tempo che fa debutta con il 9,28 per cento di share Leggi tutta la notizia su Lettera43.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Buon debutto per ladi Cheche fa sul Nove, che nella prima puntata di domenica 6 ottobre 2024 ha totalizzato il 9,28 perdie quasi 1,8 milioni di telespettatori. Il programma è stato il terzo più visto della serata dopo– Un secolo di servizio pubblico, l’evento condotto da Carlo Conti su Rai 1 per celebrare un secolo di radio e 70 anni di tv (19,17 perdie 3 milioni di spettatori) e la serie La rosa della vendetta su Canale 5 (13,92 perdie 2,3 milioni di spettatori). Un respiro di sollievo per Discovery, alle prese con i bassidel nuovo programma di Amadeus, Chissà chi è, che nell’ultima settimana non è arrivato nemmeno al 3 per– mentre Stefano De Martino, suo erede ad Affari tuoi, è volato oltre il 25.

