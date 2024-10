Anticipazioni Grande Fratello del 7 ottobre: atteso il confronto tra Shaila Gatta e Javier (Di lunedì 7 ottobre 2024) Nuovo appuntamento con il Grande Fratello: Alfonso Signorini è pronto a guidare il suo pubblico in una nuova puntata del reality show che potrebbe regalare grandi colpi di scena. Mentre gli spettatori dovranno scegliere il proprio concorrente preferito tra Iago Garcia, Clayton Norcross, Mariavittoria Minghetti e Yulia Bruschi, si consumerà un faccia a faccia tra Shaila Gatta e Javier Martinez, che parleranno del loro rapporto che va avanti tra alti e bassi. Grande Fratello, Anticipazioni del 7 ottobre: Shaila affronta Javier Occhi puntati su Shaila Gatta e Javier Martinez: fra il pallavolista e l’ex velina di Striscia La Notizia l’attrazione c’è e si vede. In settimana la gieffina, sempre sorridente e solare, ha mostrato il suo lato più fragile ed è scoppiata in lacrime, ma non riesce proprio a sciogliersi con il coinquilino. Dilei.it - Anticipazioni Grande Fratello del 7 ottobre: atteso il confronto tra Shaila Gatta e Javier Leggi tutta la notizia su Dilei.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Nuovo appuntamento con il: Alfonso Signorini è pronto a guidare il suo pubblico in una nuova puntata del reality show che potrebbe regalare grandi colpi di scena. Mentre gli spettatori dovranno scegliere il proprio concorrente preferito tra Iago Garcia, Clayton Norcross, Mariavittoria Minghetti e Yulia Bruschi, si consumerà un faccia a faccia traMartinez, che parleranno del loro rapporto che va avanti tra alti e bassi.del 7affrontaOcchi puntati suMartinez: fra il pallavolista e l’ex velina di Striscia La Notizia l’attrazione c’è e si vede. In settimana la gieffina, sempre sorridente e solare, ha mostrato il suo lato più fragile ed è scoppiata in lacrime, ma non riesce proprio a sciogliersi con il coinquilino.

