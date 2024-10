Amica.it - Acido ialuronico & capelli: il link è la linea Filler di AlterEgo Italy

Leggi tutta la notizia su Amica.it

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Milano ha portato in scena la bellezza, dal 25 al 29 settembre, complice la terza edizione della Beauty Week. Tanti gli eventi che si sono succeduti nel capoluogo lombardo nel corso della “maratona” che, in cinque giorni, ha guidato il pubblico a temi quali innovazione, sostenibilità, inclusione ed emozione. Un viaggio alla scoperta della filiera cosmetica italiana e della sua produzione, che spazia dal make up alla skincare per viso e corpo, dal segmento fragranze all’haircare. Alter Egoalla Milano Beauty Week Tra i protagonisti della rassegna anche Alter Ego, che – sabato 28 settembre – ha intrattenuto il pubblico con un Hair Show presso il centralissimo Palazzo Castiglioni.