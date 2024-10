Oasport.it - A Macerata la quattordicesima edizione di Overtime Festival

Leggi tutta la notizia su Oasport.it

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Il clamore suscitato da una vittoria inaspettata. Il tonfo fragoroso che fa seguito a una sconfitta inattesa. Lo scalpore determinato dalle dichiarazioni dei protagonisti o da alcuni casi eclatanti che hanno investito il mondo dello sport. Tutto ciò che fa rumore in ambito sportivo. Sarà questo il tema conduttore di, ilnazionale del giornalismo, del racconto e dell’etica sportiva che torna acon un cartellone ricchissimo di appuntamenti dal 9 al 13 ottobre prossimi. Mercoledì 9 ottobre il giornalista Antonio Maria Mira metterà in guardia gli sudenti maceratesi dai rischi insiti nel match fixing e nelle scommesse sportive illegali in un appuntamento organizzato in collaborazione con il Presidio Libera “Ciro Colonna” di