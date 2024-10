6 Ottobre 2024 – Kais Saied riconfermato alla guida della Tunisia (Di lunedì 7 ottobre 2024) L’attuale presidente della Tunisia, Kais Saied, si avvia verso un secondo mandato quinquennale dopo aver ottenuto l’89,2 per cento dei consensi, secondo i primi exit poll diffusi dalla televisione nazionale e confermati dall’autorità elettorale tunisina. Almeno due morti e quattro feriti, è questo il bilancio di una impressionante esplosione avvenuta fuori dall’aeroporto di Karachi, in Pakistan. Inoltre, alcuni veicoli sono stati distrutti. Lo hanno riferito funzionari. L’episodio è stato provocato dall’esplosione di un’autocisterna. Le forze israeliane hanno ucciso almeno 41.870 persone, tra cui almeno 17mila bambini e 11.487 donne, in un anno di offensiva sulla Striscia di Gaza. Lo afferma il ministero della Sanità di Gaza. L’agenzia di rating Moody’s Investors Service ha aggiornato il rating del Brasile da Ba2 a Ba1, mantenendo una prospettiva “positiva” per il Paese. Strumentipolitici.it - 6 Ottobre 2024 – Kais Saied riconfermato alla guida della Tunisia Leggi tutta la notizia su Strumentipolitici.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) L’attuale presidente, si avvia verso un secondo mandato quinquennale dopo aver ottenuto l’89,2 per cento dei consensi, secondo i primi exit poll diffusi dtelevisione nazionale e confermati dall’autorità elettorale tunisina. Almeno due morti e quattro feriti, è questo il bilancio di una impressionante esplosione avvenuta fuori dall’aeroporto di Karachi, in Pakistan. Inoltre, alcuni veicoli sono stati distrutti. Lo hanno riferito funzionari. L’episodio è stato provocato dall’esplosione di un’autocisterna. Le forze israeliane hanno ucciso almeno 41.870 persone, tra cui almeno 17mila bambini e 11.487 donne, in un anno di offensiva sulla Striscia di Gaza. Lo afferma il ministeroSanità di Gaza. L’agenzia di rating Moody’s Investors Service ha aggiornato il rating del Brasile da Ba2 a Ba1, mantenendo una prospettiva “positiva” per il Paese.

