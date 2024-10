WWE | Prime speculazioni su un possibile incontro tra Goldberg e GUNTHER

(Di domenica 6 ottobre 2024) Nonostante il contratto scaduto e lo status da free agent,è apparso questa notte a Bad Blood ed è stato molto vicino allo scontro fisico con, attuale World Heavyweight Champion, che durante un promo aveva denigrato l’ex stella della WCW. Quasi immediatamente sono partite leriguardo a unritorno sul quadrato per Da Man proprio contro il campionissimo austriaco: non dimentichiamoci, però, che attualmenteè impegnato in un feud contro Sami Zayn e che domani sera a RAW affronterà proprio quest’ultimo per difendere la sua corona. Durante il Wrestling Observer Radio, Dave Meltzer ha parlato della possibilità di un match futuro percontro. Il giornalista si è chiesto il perché della scelta di creare un momento come quello accaduto a Bad Blood se non c’è l’intenzione di far scontrare i due wrestler. (Zonawrestling)