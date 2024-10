Una donna ritrovata morta nell'Aretino, si indaga per omicidio (Di domenica 6 ottobre 2024) AGI - Non si esclude che si possa trattare di omicidio, il caso della donna di 72 anni, ritrovata morta nell'Aretino nel comune di Foiano della Chiana. La denuncia della scomparsa era stata presentata ieri sera dal marito che non aveva visto rientrare la donna a casa. Sul posto i Vigili del Fuoco e i carabinieri. Il corpo è stato ritrovato questa notte nelle campagne circostanti il paese di Foiano della Chiana, grazie all'uso delle termocamere. La donna aveva una ferita alla testa, secondo gli inquirenti, compatibile con un'azione violenta. La Procura della Repubblica di Arezzo ha aperto un'inchiesta. Il sospetto è che si tratti di omicidio. nelle prossime ore verrà disposta l'autopsia sul corpo della 72enne. L'area del ritrovamento è stata posta sotto sequestro. indagano i carabinieri. (Di domenica 6 ottobre 2024) AGI - Non si esclude che si possa trattare di, il caso delladi 72 anni,nel comune di Foiano della Chiana. La denuncia della scomparsa era stata presentata ieri sera dal marito che non aveva visto rientrare laa casa. Sul posto i Vigili del Fuoco e i carabinieri. Il corpo è stato ritrovato questa nottee campagne circostanti il paese di Foiano della Chiana, grazie all'uso delle termocamere. Laaveva una ferita alla testa, secondo gli inquirenti, compatibile con un'azione violenta. La Procura della Repubblica di Arezzo ha aperto un'inchiesta. Il sospetto è che si tratti die prossime ore verrà disposta l'autopsia sul corpo della 72enne. L'area del ritrovamento è stata posta sotto sequestro.no i carabinieri. (Agi)

Agi - Una donna ritrovata morta nell' Aretino si indaga per omicidio

