Traffico Roma del 06-10-2024 ore 17 | 30

(Di domenica 6 ottobre 2024) Luceverdeben trovati all’ascolto possibili disagi nell’area intorno allo stadio Olimpico dove è terminato l’incontro per l’uscita dei tifosi in particolare su via del Foro Italico in direzione San Giovanni lungo la via Flaminia Verso il raccordo anulare sul raccordocon rallentamenti in carreggiata interna tra la Cassia bis è a Settebagni e code a tratti tra via Appia e via Prenestina nelle due carreggiate a Ostia in via delle Repubbliche Marinare è in corso una manifestazione socio-culturale disposto il divieto di transito fino a mezzanotte tra Lungomare Paolo Toscanelli e Corso Duca di Genova in quest’ultima direzione e deviata anche la linea bus 205 del trasporto pubblico per i dettagli di queste e altre notizie potete consultare il sito.luceverde. (Romadailynews)