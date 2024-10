Toussaint Quarant’anni di ricerca

(Di domenica 6 ottobre 2024)die attività dell’artista e designer francese Jacquesin mostra fino al 25 ottobre alla galleria Fraccaro del collegio Cairoli (visitabile dal martedì al sabato dalle 17 alle 19). L’idea nasce dalla pubblicazione del volume “Jacques. Tra estetica e funzione 1983 – 2023“ a cura di Paolo Bolpagni e Luigi Cavadini. In esposizione alcuni dei prodotti di design di tale percorso, in cui creatività e razionalità si coniugano in una sapiente progettazione di grandi rigore compositivo e valenza estetica. Jacquesnasce a Parigi nel 1947. Inizia la sua attività in Italia nel 1971 dopo aver studiato presso l’École Nationale Supérieure des Beaux Arts. Partecipa a numerose mostre in gallerie italiane ed estere. (Ilgiorno)