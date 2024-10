Tennis: Torneo Shanghai, Sinner "E' stata una partita difficile" (Di domenica 6 ottobre 2024) L'italiano ha dovuto faticare per battere l'argentino Etcheverry Shanghai (CINA) - "E' stata una partita molto difficile, fisicamente e mentalmente, l'abbiamo vista. Ho avuto le mie chance nel primo set: due set point sul 15-40, ero nello scambio e non ci sono riuscito". E' il commento di Jannik Sin (Di domenica 6 ottobre 2024) L'italiano ha dovuto faticare per battere l'argentino Etcheverry(CINA) - "E'unamolto, fisicamente e mentalmente, l'abbiamo vista. Ho avuto le mie chance nel primo set: due set point sul 15-40, ero nello scambio e non ci sono riuscito". E' il commento di Jannik Sin (Ilgiornaleditalia)

Ilgiornaleditalia - Tennis | Torneo Shanghai Sinner E' stata una partita difficile

Masters 1000 Shanghai, che fatica per Sinner: rimonta, lotta e batte l’argentino Etcheverry in tre set. “È stata dura anche mentalmente” - “Domani è un giorno importante, è di riposo e mi serve tanto”, ha aggiunto l’azzurro, che praticamente non ha avuto tempo di riposare tra l’Atp 500 di Pechino, perso in finale contro Carlos Alcaraz, e l’inizio del Masters 1000 di Shanghai. “E stata una serata difficile, ho avuto le mie chance sul ... (Ilfattoquotidiano)