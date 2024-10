Supporto alle donne. Garbini tra gli Heroes 100 nell’inclusione di genere (Di domenica 6 ottobre 2024) Lei è una magentina doc, nata e cresciuta a Magenta. È una delle due italiane inserite nella classifica internazionale di Heroes 100, promossa da Involve con il Supporto di YouTube, che ogni anno celebra le figure professionali che si sono distinte nel migliorare la condizione delle donne nel mondo del lavoro. È Paola Garbini che, nel suo percorso lavorativo, ha viaggiato e viaggia parecchio entrando in contatto con una moltitudine di persone e culture. "È stato proprio durante questo mio percorso che ho deciso di impegnarmi fattivamente nel settore della parità di genere – spiega –. È il secondo anno che ho l’onore di entrare a far parte della lista nella quale vengono inserite persone che per il loro impegno hanno fatto in modo che si potesse progredire sul lato della diversity. (Di domenica 6 ottobre 2024) Lei è una magentina doc, nata e cresciuta a Magenta. È una delle due italiane inserite nella classifica internazionale di100, promossa da Involve con ildi YouTube, che ogni anno celebra le figure professionali che si sono distinte nel migliorare la condizione dellenel mondo del lavoro. È Paolache, nel suo percorso lavorativo, ha viaggiato e viaggia parecchio entrando in contatto con una moltitudine di persone e culture. "È stato proprio durante questo mio percorso che ho deciso di impegnarmi fattivamente nel settore della parità di– spiega –. È il secondo anno che ho l’onore di entrare a far parte della lista nella quale vengono inserite persone che per il loro impegno hanno fatto in modo che si potesse progredire sul lato della diversity. (Ilgiorno)

Supporto alle donne. Garbini tra gli Heroes 100 nell'inclusione di genere - La manager magentina è una delle due italiane inserite nella classifica promossa da Involve con il supporto di YouTube a livello internazionale.

