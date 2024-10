Sonia Bruganelli furiosa dietro le quinte di Ballando: il retroscena (Di domenica 6 ottobre 2024) Secondo un retroscena emerso poco fa, pare che Sonia Bruganelli sia furiosa dietro le quinte di Ballando con le Stelle L'articolo Sonia Bruganelli furiosa dietro le quinte di Ballando: il retroscena proviene da Novella 2000. (Di domenica 6 ottobre 2024) Secondo unemerso poco fa, pare chesialedicon le Stelle L'articololedi: ilproviene da Novella 2000. (Novella2000)

Ballando con le Stelle, Sonia Bruganelli (finalmente) morde: “Convinco Madonia, se mi dai 2 punti in più…” - In molti erano sinceramente preoccupati nel vedere durante la prima puntata di Ballando con le Stelle 2024, una Sonia Bruganelli piuttosto remissiva rispetto a come il pubblico conosce l’opinionista, una donna senza peli sulla lingua e capace di dire pane al pane senza alcun problema... (Today)

Ballando con le stelle, scontro feroce tra Selvaggia Lucarelli e Sonia Bruganelli: cosa è successo - “Parli in terza persona?” ha osservato la giurata, suscitando la pronta replica della concorrente: “Io parlo in terza persona e tu sei molto diretta. Lo scambio si è concluso con una battuta pungente di Lucarelli: “Sono arrivati vivi tutti, devi aspettare la dipartita di qualcuno…“, per poi ... (Thesocialpost)

Sonia Bruganelli contro Zazzaroni: “Quando ballavi avevi due gambe sinistre” e a Selvaggia: “Pensavo avessi più acume” - A Ballando con le stelle Sonia Bruganelli critica l'atteggiamento di Ivan Zazzaroni e contesta anche i commenti di Selvaggia Lucarelli: "Sei una donna intelligente ascolta quello che dico", dice alla giornalista.Continua a leggere . (Fanpage)