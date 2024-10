Sonia Bruganelli è rifatta? Spunta un video in cui appare molto diversa | ecco il confronto prima e dopo

(Di domenica 6 ottobre 2024)unvecchissimo dell’imprenditrice e lascia tutti senza parole: che ritocchi estetici ha scelto di fare nel tempo? Si sa, molte personalità del mondo dello spettacolo ricorrono alla chirurgia plastica per aggiustare qualcosa di sé che proprio non accettano. È il caso di? La risposta in questo senso è arrivata proprio dalla ex moglie di Paolo Bonolis in persona: cosa ha detto circa i ritocchini estetici?ha resistito a qualsiasi ritocco estetico fino al 2022. Ecosa si è? Solo due anni fa, l’imprenditrice ha scelto di sottoporsi a un intervento di blefaroplastica, ovvero un’operazione che rimuove la pelle in eccesso sulle palpebre superiori, garantendo uno sguardo più luminoso e vispo. (Donnapop.it)