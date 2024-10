Servono messaggi chiari a studenti e famiglie senza troppi giri di parole

(Di domenica 6 ottobre 2024) Mauro Agostino Donato Zeni è presidente dell’Anp, l’associazione nazionale presidi, per Milano e Monza-Brianza e dirigente del liceo Tenca. Torna il giudizio sintetico alle primarie: cosa ne pensa? "In questi anni ci sono stati tanti cambiamenti. Penso però che faccia bene la chiarezza. È stato usato talvolta un linguaggio più “morbido“ anche per ribadire che con il voto non si giudica la persona e capisco questa attenzione. Tuttavia ilo che arriva ai ragazzi e alledeve essere chiaro.back trasparenti: ne hanno bisogno gli, che devono capire se una prova è insufficiente o meno, cos’hanno sbagliato e quanto. Spesso condisi perde l’efficacia della comunicazione e, dando un pannicello caldo, rischiamo di deresponsabilizzare. Il problema non è il numero, il voto o il nome". (Ilgiorno)