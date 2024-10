Scontri Roma | 34 agenti feriti4 fermati

Scontri Roma:34 agenti feriti,4 fermati (Di domenica 6 ottobre 2024) 12.16 "Il bilancio della manifestazione di ieri a Roma è di 4 persone fermate, di cui una arrestata e di oltre 200allontanate prima dell'inizio. Di queste 51 col foglio di via in quanto gravate da precedenti per reati contro l'ordine pubblico". Lo scrive il ministro dell' Interno Matteo Piantedosi su X. "Tutta la mia vicinanza e gratitudine ai 34 operatori delle Forze di Polizia aggrediti e feriti", aggiunge.E ringrazia le Forze dell'ordine e la questura di Roma per "l'efficace ed equilibrata gestione di una situazione difficile". (Di domenica 6 ottobre 2024) 12.16 "Il bilancio della manifestazione di ieri aè di 4 persone fermate, di cui una arrestata e di oltre 200allontanate prima dell'inizio. Di queste 51 col foglio di via in quanto gravate da precedenti per reati contro l'ordine pubblico". Lo scrive il ministro dell' Interno Matteo Piantedosi su X. "Tutta la mia vicinanza e gratitudine ai 34 operatori delle Forze di Polizia aggrediti e feriti", aggiunge.E ringrazia le Forze dell'ordine e la questura diper "l'efficace ed equilibrata gestione di una situazione difficile". (Servizitelevideo.rai)

Scontri alla manifestazione pro Palestina a Roma, fermati anche attivisti livornesi. VIDEO - Ci sono anche alcuni attivisti livornesi tra i fermati durante gli Scontri a Roma in occasione del corteo "Pro Palestina" che si è svolto nel pomeriggio di ieri, sabato 5 ottobre, a piazzale Ostiense. Come riportato su RomaToday.it, durante la manifestazione alcuni antagonisti hanno provato a... (Livornotoday)

Coro di condanne per gli scontri a Roma alla manifestazione pro Pal. Meloni: “Assurda violenza” - La premier Giorgia Meloni parla di "assurda violenza" per gli incidenti ieri a Roma. Per la prima volta, a seguito del divieto a manifestare, si registrano problemi di ordine pubblico a una manifestazione per la Palestina.Continua a leggere . (Fanpage)

Roma, scontri alla manifestazione pro Palestina: decine di feriti - Foto Ansa/Massimo PercossiDisordini a Roma Quattro le persone bloccate e accompagnate alla Questura di Roma. Foto Ansa/Angelo Carconi“Siamo tutti antisionisti” è stato il coro intonato dai manifestanti di ‘Osa’, di ‘Potere al Popolo’ e di ‘Usb’ una volta giunti su piazzale Ostiense, secondo quanto ... (Velvetmag)