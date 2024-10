Salvini e la fantomatica “santa alleanza dei popoli europei”: “Varcherei il carcere a testa alta, ma non possono fermarci” (Di domenica 6 ottobre 2024) “Qualora ci fosse un giudice che approvasse la condanna ai sei anni di carcere in terzo grado, io Varcherei le porte di quel carcere a testa alta: processano una persona che ha fatto il suo dovere, non possono processare un intero popolo”. Così il leader della Lega Matteo Salvini al raduno di Pontida, citando poi una fantomatica “santa alleanza” dei popoli europei che “non può essere fermata”. Il (presunto) riferimento, non molto chiaro, è alla santa alleanza, la coalizione tra le grandi potenze monarchiche della Russia, dell’Austria e della Prussia, creata dopo la sconfitta di Napoleone e firmata a Parigi nel 1815. L'articolo Salvini e la fantomatica “santa alleanza dei popoli europei”: “Varcherei il carcere a testa alta, ma non possono fermarci” proviene da Il Fatto Quotidiano. (Di domenica 6 ottobre 2024) “Qualora ci fosse un giudice che approvasse la condanna ai sei anni diin terzo grado, iole porte di quel: processano una persona che ha fatto il suo dovere, nonprocessare un intero popolo”. Così il leader della Lega Matteoal raduno di Pontida, citando poi una” deiche “non può essere fermata”. Il (presunto) riferimento, non molto chiaro, è alla, la coalizione tra le grandi potenze monarchiche della Russia, dell’Austria e della Prussia, creata dopo la sconfitta di Napoleone e firmata a Parigi nel 1815. L'articoloe ladei”: “il, ma non” proviene da Il Fatto Quotidiano. (Ilfattoquotidiano)

Ilfattoquotidiano - Salvini e la fantomatica santa alleanza dei popoli europei | Varcherei il carcere a testa alta ma non possono fermarci

Pontida riunisce l’estrema destra europea, Salvini (e Orban) mattatore: “Via cittadinanza a chi delinque” - Un discorso di venti minuti per chiudere l’edizione numero 36 del raduno leghista di Pontida in cui ha svelenato su tutti i temi più identitarie del Carroccio: tasse, immigrazione e caso Open Arms, au ...(unita)

Open Arms, Salvini: "Possono arrestare me, ma non intero popolo della Santa alleanza" - In quel tribunale, se un giudice approvasse la condanna, in terzo grado finisci, in prigione. Anche se la giustizia deciderà questo, io varcherei il carcere a testa alta, processano una persona che ha ...(ilgiornale)

Pontida, Salvini sulla manovra: “Paghino banchieri e non operai”. L’elogio di Orban: “È un eroe europeo” - La Lega radunata a Pontida per la 36esima edizione della kermesse principale del partito guidato da Matteo Salvini. Dal palco le prime parole del leader leghista sono sulla manovra: “Se qualcuno deve ...(padovanews)