Salvini a Pontida, 'l'Autonomia è legge, indietro non si torna' (Di domenica 6 ottobre 2024) "L'Autonomia, dopo 30 anni di battaglie, è realtà e legge dello Stato e indietro non si torna" Così il segretario della Lega, Matteo Salvini appena salito sul palco di Pontida. Dietro di lui, i capigruppo parlamentari e ministri della Lega che ha definito la nostra pina dorsale". E sull'Autonomia differenziata ha aggiunto: "E' il futuro, è merito, efficienza". (Di domenica 6 ottobre 2024) "L', dopo 30 anni di battaglie, è realtà edello Stato enon si" Così il segretario della Lega, Matteoappena salito sul palco di. Dietro di lui, i capigruppo parlamentari e ministri della Lega che ha definito la nostra pina dorsale". E sull'differenziata ha aggiunto: "E' il futuro, è merito, efficienza". (Quotidiano)

Quotidiano - Salvini a Pontida ' l' Autonomia è legge indietro non si torna'

Pontida, applausi per Orban: “Salvini eroe, Bruxelles da occupare” - Il premier ungherese sale sul palco del raduno del Carroccio nelle valli bergamasche dopo un altro leader sovranista europeo, l’olandese Wilders, anche lui acclamato dai leghisti. Riprenderemo in mano la politica di Bruxelles e renderemo l’Europa di nuovo grande, forte, ricca, sicura e libera”, ha ... (Lapresse)

Pontida, il sostegno a Salvini e il futuro della Lega - "Oggi siamo qui non solo per celebrare la nostra storia, ma anche per onorare chi ha pagato il prezzo più alto", ha dichiarato Salvini L'articolo Pontida, il sostegno a Salvini e il futuro della Lega proviene da Il Difforme. . (Ildifforme)

"Il cancro che dobbiamo estirpare dalla faccia della Terra": Matteo Salvini incendia Pontida - Dal prato di Pontida un eterno grazie a Umberto Bossi e a Roberto Maroni per averci accompagnato fin qua", ha scandito Salvini dal palco di Pontida. Per ultimo, sul palco di Pontida, davanti al suo popolo raccolto sul pratone, sale Matteo Salvini, il leader della Lega e vicepremier. Una battuta ... (Liberoquotidiano)