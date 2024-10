Risultati Serie B 8ª giornata | colpaccio Salernitana a Palermo e blitz del Sudtirol | CLASSIFICA

(Di domenica 6 ottobre 2024) Pomeriggio scoppiettante inB nell’8ªe tantiimportanti per le zone alte e basse della. Il colpo da impazzire è stato quello della, in grado di vincere sul difficilissimo campo del. La sfida del ‘Barbera’ si è conclusa sul risultato di 0-1 grazie ad un gol di Andres Tello.dela Cosenza. I gol di Rover e Zedadka regalano tre punti fondamentale agli ospiti. La gara era stata anche momentaneamente interrotta per un problema al Var. Tre pareggi nelle altre gare: Catanzaro-Modena 2-2, Cremonese-Bari e Mantova-Brescia 1-1. (Calcioweb.eu)